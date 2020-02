Δραματική είναι η κατάσταση στη συριακή επαρχία του Ιντλίμπ, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση της έντασης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιρρίπτει την ευθύνη για την κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιντλίμπ στην Τουρκία.

Επισημαίνει επίσης ότι οι ισχυρισμοί της τουρκικής πλευράς περί επιθέσεων Ρώσων στρατιωτικών εναντίον αμάχων στο Ιντλίμπ «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», όπως και ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί ενεργούν αποκλειστικά με βάση τις συμφωνίες του Σότσι.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας επισημαίνεται ότι πραγματική αιτία της κρίσης στην ζώνη αποκλιμάκωσης του Ιντλίμπ είναι η μη τήρηση εκ μέρους της Τουρκίας των δεσμεύσεων τους που σχετίζονται με τον διαχωρισμό των μαχητών της μετριοπαθούς αντιπολίτευσης από τους τρομοκράτες της «Τζεμπχάτ Αλ Νούσρα» και άλλων οργανώσεων που έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Turkey has sent dozens of BMC Kirpi MRAPs and ACV15 armoured combat vehicles to Syria's Idlib. pic.twitter.com/bvZIDtjI76

— Ali Özkök (@Ozkok_A) February 12, 2020