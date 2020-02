Τι να πεις γι’ αυτό το παιδί! Στα 19 του χρόνια πήρε μεταγραφή από την Ζάλτσμπουργκ για την Ντόρτμουντ αφού με τα κατορθώματά του έγινε περιζήτητος σε όλη την Ευρώπη και με το ξεκίνημά του στους Βεστφαλούς έχει αρχίσει την απόσβεση.

Κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, ο υψηλόσωμος άσος πέτυχε ακόμη δύο γκολ κι έφτασε τα επτά στις τρεις πρώτες του εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα. Για την ακρίβεια, σε 140 λεπτά συμμετοχής κάτι που σε… απλά μαθηματικά σημαίνει πως θέλει 20 λεπτά για ένα γκολ μέχρι στιγμής.

Έτσι ο Χάαλντ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga που σκοράρει επτά γκολ στα πρώτα του τρία ματς, έχοντας μάλιστα το απόλυτο σε τελικές προσπάθειες που βρίσκουν στόχο. Φοβερά πράγματα.

7/3 – Erling #Haaland is the first player in the #Bundesliga history to score 7 goals in his first 3 appearances. He has scored with each of his first 7 shots on target. Haalelujah. @BlackYellow #BVBFCU pic.twitter.com/XCYuhZHqt2

— OptaFranz (@OptaFranz) February 1, 2020