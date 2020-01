Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε πως η φύτευση δένδρων δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε μια προφανή επίπληξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που δεσμεύθηκε για κάτι τέτοιο.

«Το σπίτι μας εξακολουθεί να καίγεται», είπε η Τούνμπεργκ, επαναλαμβάνοντας μια φράση που είχε πει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πέρυσι.

«Η αδράνεια αναζωπυρώνει τις φλόγες», πρόσθεσε η έφηβη ακτιβίστρια, στην πιο πρόσφατη αντιπαράθεσή της με τον 73χρονο πρόεδρο.

“Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour. And we are telling you to act as if you loved your children above all else.”

Here is my full speech at the World Economic Forum in #Davos in print. https://t.co/CjQiKnAFYT — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 21, 2020

Η Τούνμπεργκ κάλεσε για άμεσο τερματισμό των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου λιγότερο από μία ώρα αφότου παρακολουθήσε τον Τραμπ να εκθέτει το κεντρικό θέμα της ομιλίας του στο Νταβός.

Η ομιλία Τραμπ και η απάντηση της Γκρέτα

Σε μια διάσκεψη όπου τα περιβαλλοντικά θέματα βρίσκονται υπό το φως των προβολέων, ο Τραμπ τα απέφυγε σχεδόν εξ ολοκλήρου.

Ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε μια υφιστάμενη πρωτοβουλία φύτευσης ενός τρισεκατομμυρίου δένδρων, αλλά αποκάλεσε τους ακτιβιστές για το κλίμα «απαισιόδοξους» και «κληρονόμους των ανόητων μελλοντολόγων του χθες» — ενώ αφιέρωσε μερικά λεπτά της ομιλίας του για να τονίσει την οικονομική σημασία του πετρελαίου και του αερίου.

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους ο Τραμπ είπε: «Πιστεύω πολύ στο περιβάλλον. Θέλω το πιο καθαρό νερό και τον πιο καθαρό αέρα».

Η Τούνμπεργκ απάντησε κάνοντας λόγο για «κενές λέξεις και υποσχέσεις» των παγκόσμιων ηγετών.

«Λέτε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ανησυχούν… μην είστε τόσο απαισιόδοξοι και στη συνέχεια τίποτα, σιωπή.»

Τούνμπεργκ: Ο χρόνος τελειώνει και δεν έχουμε κάνει τίποτα για την κλιματική αλλαγή

Νωρίτερα η Τούνμπεργκ κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου να ακούσουν τους νεαρούς ακτιβιστές, οι οποίοι τους ακολούθησαν στο Νταβός φέτος.

«Δεν μπορώ να παραπονεθώ ότι δεν έχω ακουστεί», είπε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο κατά την πρώτη ημέρα της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Η επιστήμη και η φωνή των νέων ανθρώπων δεν βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά πρέπει να είναι».

Greta Thunberg breaks from panel question to read data on climate change: "I know you don't want to talk about this. But I assure you, I will continue to repeat these numbers until you do." #Davos2020 pic.twitter.com/nYkvop50sc — CBS News (@CBSNews) January 21, 2020

Πολλοί νεαροί ακτιβιστές μετέβησαν αυτή τη χρονιά στον ελβετικό χειμερινό τόπο αναψυχής ακολουθώντας το παράδειγμά της.

Ανάμεσά τους είναι και ο Ιρλανδός έφηβος Φιόν Φερέιρα, ο οποίος επινόησε έναν τρόπο για να αποφεύγεται να φθάνουν στους ωκεανούς τα μικροπλαστικά.

Επίσης η 17χρονη Νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια Αγιάκα Μελιτάφα και η Καναδή Ότομ Πελτιέ, η οποία αγωνίζεται για το πόσιμο νερό από τα 8 της χρόνια και έχει στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων του πλανήτη.