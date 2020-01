Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν βλέπει καμία προσπάθεια στο να παρθούν μέτρα για την κλιματική αλλαγή τονίζοντας για ακόμη μία φορά τις ανησυχίες της σε πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Βασικά τίποτε δεν έχει γίνει» είπε η νεαρή ακτιβίστρια, τονίζοντας πως ο χρόνος τελειώνει.

«Οι παγκόσμιες εκπομπές C02 δεν έχουν μειωθεί και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε» είπε η 17χρονη από τη Σουηδία η οποία τόνισε ότι τελειώνει ο χρόνος.

Πάντως για να μην φανεί υπερβολική στα όσα λέει, η Γκρέτα Τούνμπερκ είπε ότι «από μια άποψη πολλά έχουν συμβεί τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει. Έχει προκληθεί παγκόσμια εγρήγορση και ένα κίνημα. Όλοι αυτοί οι πάρα πολλοί νέοι από τόσα πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου πιέζουν για να σχηματιστεί μια συμμαχία των κινημάτων».

«Οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να «ακούνε» την επιστήμη και να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την κρίση στο πραγματικό της μέγεθος. Αν δεν την αντιμετωπίσουμε ως μια πραγματική κρίση τότε δεν θα μπορέσουμε να την επιλύσουμε» σημείωσε η Τούνμπεργκ στο πάνελε με τίτλο «Forging a Sustainable Path towards a Common Future».

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που η Γκρέτα Τούνμπεργκ παραβρίσκεται στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Greta Thunberg breaks from panel question to read data on climate change: "I know you don't want to talk about this. But I assure you, I will continue to repeat these numbers until you do." #Davos2020 pic.twitter.com/nYkvop50sc

— CBS News (@CBSNews) January 21, 2020