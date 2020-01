Oριακή είναι η κατάσταση με το προσφυγικό στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου.

Από τη μία, οι πρόσφυγες στοιβάζονται σε καταυλισμούς, όπου αναγκάζονται να ζουν υπό απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και αναγκασμένοι να υπομείνουν την έλλειψη στοιχειωδών αγαθών, το κρύο και τα κρούσματα βίας.

Από την άλλη, έχει εξαντληθεί η υπομονή των κατοίκων των νησιών αυτών, τα οποία δεν μπορούν να βαστάξουν το βάρος των συνεχόμενων ροών.

Συνολικά 1.018 αιτούντες άσυλο πέρασαν στη Λέσβο από την Πρωτοχρονιά μέχρι σήμερα, Τρίτη 21 Ιανουαρίου, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν όλο αυτό το διάστημα. Στο ίδιο διάστημα, στη Χίο πέρασαν 127 άτομα και στη Σάμο 346.

Σε δομές διαμονής αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Μυτιλήνης (συμπεριλαμβάνεται και ο καταυλισμός της Μόριας) σήμερα ζουν 21.441 άτομα. Σε δομές στη Χίο 6.007 και τέλος στην Σάμο, 7.519 άτομα.

Με κεντρικό σύνθημα «Οχι άλλες φυλακές ψυχών στο Βόρειο Αιγαίο», παραγωγικοί φορείς και εκπρόσωποι σωματείων σε Λέσβο, Χίο και Σάμο προχωρούν από αύριο σε διήμερες κινητοποιήσεις για το προσφυγικό, με κύριο αίτημα την αποσυμφόρηση των νησιών τους.

Την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις θα μεταφερθούν στην Αθήνα, όπου θα βρεθούν οι αιρετοί προκειμένου να παραδώσουν ψήφισμα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και εν συνεχεία θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στη Βουλή, όπου θα ζητήσουν συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Μία κατάπτυστη αφίσα εμφανίστηκε στη Σάμο, ενόψει των κινητοποιήσεων της Τετάρτης στο νησί.

Στην αφίσα από επαγγελματικούς συλλόγους του νησιού, απεικονίζεται μία κρεμάλα και τη λέξη «STOP».

Μάλιστα, μέσα από την ίδια αφίσα οι κάτοικοι καλούνται να πάνε μαυροφορεμένοι στη συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Απαιτούμε να προστατέψετε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μας δώσετε πίσω το νησί μας» συμπληρώνει το μήνυμα της αφίσας.

Ανοιχτή επιστολή προς το νέο υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, για την προσφυγική κρίση, υπογράφουν 17 ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Στην επιστολή τους οι 17 ΜΚΟ εκφράζουν την ανησυχία τους για «για το γεγονός ότι, τους τελευταίους μήνες, χιλιάδες αιτούντες άσυλο, μετανάστες και τα παιδιά τους παραμένουν χωρίς πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους και για τη δημόσια υγεία».

Together with 16 organisations we urge the new 🇬🇷 Minister on #Migration & #Asylum @nmitarakis to improve living conditions and access to health services for #refugees, #migrants, #asylum seekers & children:https://t.co/OM2LiCCorL pic.twitter.com/ardswr6KLl

— DanishRefugeeCouncil (@DRC_dk) January 21, 2020