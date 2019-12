Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 21 γέφυρες Το κυνήγι Μία ζωή Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων (μεταγλωττισμένη) Η ιεροτελεστία της άνοιξης Addiction Amazing pigs Animal conversations_when animals talk to animals Animal conversations-When animals talk to humans Apollo's Daring Mission Ο Μπουνιουέλ στο λαβύρινθο με τις χελώνες Καρό Νίντζα (μεταγλωττισμένη) Κόναν ο βάρβαρος Cute little killers-Predators with pouches Diamonds in the Night Sky Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Earth-Air Earth-Land Eartrh-Water Φαντασία Ολέθριος έρωτας Κόντρα σε όλα Από τον τρόμο στην αντίσταση – Ναζιστικό Στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκη 1941-1944 Ψυχρά κι ανάποδα II (μεταγλώττισμένη) Ψυχρά κι ανάποδα II (με υπότιτλους) Υπάρχει Θεός, το όνομα της είναι Πετρούνια Επικίνδυνες κυρίες Joker Τζούντι Jupiter the godfather Στα μαχαίρια Ο άνδρας που αγαπούσε τις γυναίκες Η ταράτσα Δουλεύοντας στον ποταμό Δούρο Εργαστηριο Ελλάδα Last Christmas Τα άγρια αγόρια Οι Άθλιοι Λίλιαν Ιστορία γάμου Το κορίτσι και το λιοντάρι (μεταγλωττισμένη) Οι σκιές του Μπρούκλιν Music for Ordinary Life Machines Mystery of the Celtic tomb Κανονικά Παρελθόν και παρόν Πόνος & δόξα Παράσιτα Παίζοντας με τη φωτιά Pleasure and Pain Pluto and beyond Η βασίλισσα της καρδιάς Χωρίς οικογένεια (μεταγλωττισμένη) Χωρίς οικογένεια (με υπότιτλους) Ποτέ δεν είναι αργά κύριε καθηγητά Δυστυχώς απουσιάζατε Δίκτυο κατασκόπων Δύση ηλίου Super Sapiens I Super Sapiens II Η οικογένεια Άνταμς (μεταγλωττισμένη) Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων – Αφηγήσεις Η αντιπροσωπεία Το χρυσό γάντι Ο Ιρλανδός Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών The Race is On Μπάτε σκύλοι αλέστε 2 (μεταγλωττισμένη) Η έβδομη σφραγίδα The sun-Inferno in the sky Tongue Cutters Στην κορυφή του κόσμου Σκυλομπελάς (μεταγλωττισμένη) Το μαγικό χαλί (μεταγλωττισμένη) Η Ανιές με τα λόγια της Βαρντά Οπωσδήποτε την Κυριακή Whale Wisdom Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες Αγριες φράουλες Original Τίτλος 21 Bridges A Caça A Life Abominable (dubbed) Acto da Primavera Addiction Amazing pigs Animal conversations_when animals talk to animals Animal conversations-When animals talk to humans Apollo's Daring Mission Buñuel in the Labyrinth of the Turtles Checkered Ninja (dubbed) Conan the Barbarian Cute little killers-Predators with pouches Diamonds in the Night Sky Dilili in Paris (dubbed) Earth-Air Earth-Land Eartrh-Water Fantasia Fear Ford v Ferrari From Terror to Resistance – Nazi Camp Pavlos Melas Thessaloniki 1941–1944 Frozen II (dubbed) Frozen II (subbed) God Exists, Her Name Is Petrunija Hustlers Joker Judy Jupiter the godfather Knives Out L'homme qui aimait les femmes La terrazza Labor on the Douro River Laboratorio Grecia Last Christmas Les garçons sauvages Les Misérables Lillian Marriage Story Mia and the White Lion (dubbed) Motherless Brooklyn Music for Ordinary Life Machines Mystery of the Celtic tomb Normal O Passado e o Presente Pain and Glory Parasite Playing with Fire Pleasure and Pain Pluto and beyond Queen of Hearts Remi, Nobody's Boy (dubbed) Remi, Nobody's Boy (subbed) Richard Says Goodbye Sorry We Missed You Spider in the Web Sunset Super Sapiens I Super Sapiens II The Addams Family (dubbed) The Antikythera Mechanism – Narrations The Delegation The Golden Glove The Irishman The Miracle of the Sargasso Sea The Race is On The Secret Life of Pets 2 (dubbed) The Seventh Seal The sun-Inferno in the sky Tongue Cutters Tout en Haut du Monde Trouble (dubbed) Up and Away (dubbed) Varda par Agnès Vivement Dimanche! Whale Wisdom When Tomatoes Met Wagner Wild Strawberries Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΑΒΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax ΚΗΦΙΣΙΑ 3 Cinemax Class VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική