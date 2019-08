Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τους βουλευτές να υιοθετήσουν νομοθεσία η οποία θα προβλέπει να υποβάλλεται σε αυστηρό έλεγχο το ιστορικό αυτών που θέλουν να αγοράσουν πυροβόλα όπλα μετά τις δύο πολύνεκρες επιθέσεις που σημειώθηκαν αντίστοιχα στο Τέξας και το Οχάιο το Σαββατοκύριακο με 29 νεκρούς.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying….

