Σε γοργούς ρυθμούς κινείται ο Ολυμπιακός σχετικά με την μεταγραφική του ενίσχυση. Οι Ερυθρόλευκοι το Σάββατο ανακοίνωσαν την τρίτη τους προσθήκη για την φετινή χρονιά, όμως δεν πρόκειται να μείνουν εκεί.

Όπως αναφέρει ο λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, οι Πειραιώτες είναι σε συζητήσεις με τον Ογκουστίν Ρούμπιτ, ο οποίος από το 2017 αγωνίζεται στην Μπάμπεργκ.

Ο αμερικανός πάουερ φόργουορντ είναι ένας παίκτης που καλύπτει τα θέλω του Μπλατ, είναι δυνατός κοντά στο καλάθι και ειδικός στο pick n pop εκτελώντας εξαιρετικά από μέση απόσταση.

Στο παιχνίδι της απόκτησης του πάντως είναι και η Χίμκι, με τους Ρώσους να έχουν εκφράσει επίσημα ενδιαφέρον για τον 30χρονο Ρούμπιτ.

Ο πρώην συμπαίκτης του Νίκου Ζήση στην ομάδα της Βαμβέργης θέλει να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι αυτός που θα το εξασφάλιζε.

Όπως γράφει λοιπόν ο Ντονάτας Ουρμπόνας: «Ο Ογκουστίν Ρούμπιτ αναμένεται να αποφασίσει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Χίμκι, μου έχουν επιβεβαιώσει μερικές πηγές μου. Ακούω ότι θα πάρει ένα ικανοποιητικό ποσό».

Augustine Rubit is deciding between Olympiacos and Khimki, few sources confirmed. I’m hearing he gonna get a solid paycheck.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 7, 2019