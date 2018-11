Ολοκληρώνεται εντός ολίγου η κατασκευή του κολοσσιαίου Αγάλματος της Ενότητας στο Γκουτζαράτ της Δυτικής Ινδίας ύψους 182 μέτρων.

Το άγαλμα δηλαδή είναι σχεδόν το διπλάσιο του μέχρι σήμερα ψηλότερου αγάλματος, του γνωστού Αγάλματος της Ελευθερίας στις ΗΠΑ με ύψους 93 μέτρα.

Η αξία του αγάλματος, που αναπαριστά τον Σαρντάρ Πατέλ, έναν εθνικό ήρωα της Ινδίας, που βοήθησε στην ένωση των κρατιδίων και των βασιλείων της αχανούς χώρας και είχε το… ταιριαστό προσωνύμιο «Σιδερένιος Άνδρας» ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι το επιβλητικό άγαλμα κατασκευάστηκε από 700 τόνους σιδηρού. Μόνο η βάση του έχει ύψος 53 μέτρα. Αποτελούσε μεγαλόπνοο σχέδιο του ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

India to unveil the world's tallest statue, standing at double the size of the Statue of Liberty https://t.co/p5YyAJifoR via @ReutersTV pic.twitter.com/xX7iLi305C

— Reuters Top News (@Reuters) October 30, 2018