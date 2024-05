Το υπέροχο ανάποδο ψαλίδι του Γκαρνάτσο ψηφίστηκε το ομορφότερο γκολ της φετινής Premier League (vid)

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πανηγύρισε χθες (25/5) το απόγευμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου άνοιξε το σκορ στην νίκη με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, και σήμερα (26/5) βραβεύτηκε για ακόμα ένα επίτευγμά του μέσα στην σεζόν.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός πήρε το βραβείο για το ομορφότερο γκολ της φετινής Premier League!

*Pretends to be shocked* @AGarnacho7‘s incredible overhead kick has been voted the @PremierLeague‘s Goal of the Season 😍💫#MUFC || #PL pic.twitter.com/HcLwBjz8iO

— Manchester United (@ManUtd) May 26, 2024