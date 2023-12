Αλεχάντρο Γκαρνάτσο: Μια... όαση στο Μάντσεστερ (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μια πολύ περίεργη σεζόν, γεμάτη προβλήματα και κινδυνεύει να μείνει εκτός από όλους τους στόχους της από πάρα πολύ νωρίς.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» χαιρέτησαν την Ευρώπη από τους ομίλους, αφού τερμάτισαν τέταρτοι στον όμιλο (Μπάγερν, Κοπεγχάγη, Γαλατασαράι), είναι μακριά από την τετράδα στην Αγγλία και έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση τους.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ καλείται να διαχειριστεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η ομάδα έχει πολλούς τραυματισμούς, ενώ την ίδια ώρα είναι μέσα στην εσωστρέφεια και τα αποδυτήρια μυρίζουν… μπαρούτι. Το βράδυ της Τρίτης στο Ολντ Τράφορντ, σε ακόμη ένα ματς τα βρήκε σκούρα, αφού είδε την τρομερή φέτος Άστον Βίλα να την κερδίζει με 2-0, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα και η κατάσταση έμοιαζε πολύ δύσκολη και για τον Ολλανδό, αλλά και για την ομάδα, αφού θα έμενε πολύ πιο πίσω από τους αντιπάλους της…

Όμως ο Τεν Χαγκ είδε την ομάδα του να βγαίνει και να «μασάει» σίδερα και να την καθοδηγεί ένας 19χρονος Αργεντινός, που είναι η… όαση στην… έρημο του Μάντσεστερ. Ο λόγος φυσικά για τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο οποίος πήρε από το χέρι τους κόκκινους διαβόλους, σκόραρε δύο φορές και ήταν για άλλη μια φορά καταπληκτικός, δείχνοντας ότι αποτελεί το next big thing του συλλόγου στην ασύλληπτη ανατροπή κόντρα στη Βίλα με 3-2.

Garnacho vs Aston Villa

Insane first game ever at RW bro. pic.twitter.com/FWjjqXs3Tv

— DieHardUTD 🇳🇬 (@UTDndahi) December 27, 2023