Μητσοτάκης για Ρόμπερτ Φίτσο: Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

Σοκαρισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το επεισόδιο πυροβολισμών που σημειώθηκε στη Σλοβακία την Τετάρτη (15/5), με θύμα τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Με ανάρτησή του στο X (Twitter) ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει αποτρόπαια την επίθεση σε βάρος του Σλοβάκου ομολόγου του, λέγοντας πως τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας, ενώ του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery.

Την επίθεση καταδίκασε πρώτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζω έντονα την άθλια επίθεση κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πολυτιμότερο κοινό μας αγαθό. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Fico και την οικογένειά του» έγραψε στο X.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

