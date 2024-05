Eurovision 2024: Το Nemo επέστρεψε στην Ελβετία με υποδοχή ήρωα

Εκατοντάδες Ελβετοί και θαυμαστές της Eurovision βρέθηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελβετίας και μόλις αντίκρισαν το Nemo άρχισαν να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν.

Οι θαυμαστές περίμεναν μέχρι τα μεσάνυχτα ώστε να προσγειωθεί η πτήση της Swiss International Air Lines από την Κοπεγχάγη.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν επίσης και πολλά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με πανό που έγραφαν: «Σπάσαμε τον δυαδικό κώδικα, υπάρχουμε, επιμένουμε». Ο τραγουδιστής ιδιαίτερα ενθουσιαμένος από την αγάπη και την υποδοχή του κόσμου ευχαρίστησε όσους περίμεναν στον αεροδρόμιο λέγοντας πως είναι «εξαιρετικά όμορφο… Μου έδειξε πόσο ωραίο είναι να είσαι μέλος μιας κοινότητας».

🇨🇭 One of the many people that were waiting for #Eurovision winner Nemo at Zurich Airport was TEYA (@wthisteya), who represented Austria last year and is a good friend of Nemo. 🥹🫶

[🎥 SRF] pic.twitter.com/SBosvam866

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 12, 2024