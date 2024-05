Έσπασε το βραβείο δευτερόλεπτα μετά τη νίκη στη Eurovision – Η άτυχη στιγμή για το Nemo

Ο νικητής της Eurovision, το Nemo, υπέπεσε σε ένα επικό fail στιγμές μετά την κατάκτηση του βραβείου στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

Το Nemo, αφού έλαβε στα χέρια του το γυάλινο τρόπαιο, ανέβηκε ενθουσιασμένο στη σκηνή, χτυπώντας το βραβείο στο σκληρό πάτωμα.

«Μη σπάσεις το βραβείο» ακούστηκε να λέει σε σχόλιό του στο BBC ο παρουσιαστής Graham Norton.

«Ο νικητής του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπεί την Ελβετία, μπράβο του» συνέχισε από το μικρόφωνο.

Στιγμές αργότερα θα παρακολουθούσαν όλοι το Nemo να σπάει τελικά το γυάλινο βραβείο καθώς το χτύπησε πάνω στη σκηνή.

Το Nemo φάνηκε αρχικά να μην αναγνωρίζει το ατύχημα καθώς απολάμβανε την αποθέωση του κόσμου στο Malmo της Σουηδίας.

Χαμός στα social media με το σπασμένο βραβείο

Ήταν αρκετοί εκείνοι ωστόσο που πρόσεξαν το περιστατικό και αστειεύτηκαν πως το τελικό βήμα ήταν να σπάσει το βραβείο.

«Μη σπάσεις το βραβείο λέει ο Graham… και μετά το έκανε» σχολίασε άλλος χρήστης στα social media.

«To Nemo έγινε ο πρώτος νικητής που σπάει ζωντανά το βραβείο αμέσως μετά τη νίκη του» σχολίασε άλλος χρήστης στα social media.

«Μπορείς να ακούσεις το κρακ όταν σπάνε το βραβείο» επισήμανε άλλος χρήστης στα social media.

«Κατά λάθος σπάει το βραβείο τρία λεπτά αργότερα. Εάν χρειαζόσταν μια πιο εύστοχη μεταφορά για τη Eurovision, καλή τύχη να τη βρείτε» επισήμανε άλλος χρήστης.

Το τραγούδι από το Nemo που εκπροσώπησε την Ελβετία στη Eurovision αφορούσε το πώς συμβιβάστηκε με τη non binary ταυτότητά του και την αγκάλιασε.

To Nemo εξασφάλισε τη νίκη για την Ελβετία με συνολικά 591 βαθμούς, με την Κροατία να μένει τελικά στη δεύτερη θέση.

Did… did Nemo mean to smash the trophy… pic.twitter.com/fT1qRnZXjn — Claire (@coasterclairee) May 11, 2024

Did Nemo just smash the trophy? Good on you 😂😂 #Eurovision2024 — Daniel Luke (@DanLukeC) May 11, 2024