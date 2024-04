Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη κατοικημένο τομέα του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχός του Ιχόρ Τερέχοφ (στη φωτογραφία, επάνω, πυροσβέστης σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς ύστερα από ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο).

Kharkiv. Tonight. 2 missiles from Russia. Centre of the city. pic.twitter.com/tNTrvdK3Ny

Σύμφωνα με τον κ. Τερέχοφ, δύο άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με πυραύλους εδάφους-αέρος S-300 ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα κτίρια κατοικιών και σε αγωγό φυσικού αερίου στην περιοχή Σεφτσένκιβσκι.

Το κρατικό ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne μετέδωσε ότι καταστράφηκαν πολιτικές υποδομές.

“I’m alive, everything is fine.”

– Oleksandr, one of the victims of tonight’s Russian terrorist attack on Kharkiv.

«Russians attacked a residential block in the central part of Kharkiv. Two S-300 missiles exploded near a residential apartment building. Lots of broken windows.… pic.twitter.com/YU0l9Jj1Is

— Natalka (@NatalkaKyiv) April 24, 2024