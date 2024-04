Η Ουκρανία ξεμένει από στρατιώτες – Πώς προσπαθεί να κυνηγήσει όσους διέφυγαν στο εξωτερικό

Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με έλλειψη στρατιωτών κάτι που έχει αντίκτυπο στο πεδίο των μαχών απέναντι στον μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο στρατό της Ρωσίας.

Με τους υπολογισμούς αυτή τη στιγμή να κάνουν λόγο για περίπου 330.000 στρατιώτες που συμμετέχουν επί του παρόντος στο πεδίο της μαχών, η Ουκρανία έχει προωθήσει μία νέα νομοθεσία για την επιστράτευση, η οποία αποσκοπεί στην αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου της χώρας εν όψει μιας πιθανής αύξησης της στρατολόγησης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει έως και 500.000 άτομα.

Πλέον η Ουκρανία προσπαθεί να «σφίξει τον κλοιό» για τους στρατεύσιμους και έτσι ανέστειλε τις προξενικές υπηρεσίες για τους άρρενες πολίτες της σε στρατεύσιμη ηλικία που ζουν στο εξωτερικό με εξαίρεση αυτούς που χρειάζεται να επιστρέψουν στην Ουκρανία, όπως αναφέρει σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η γραμμή βοήθειας της κυβέρνησης, σε ένα μέτρο που δείχνει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατολόγησης για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι έδωσε εντολή να ληφθούν μέτρα για να αποκατασταθεί αυτό που περιέγραψε ως «δίκαιη μεταχείριση» των ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών επέκρινε αυτούς που έφυγαν από την Ουκρανία πριν ή κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Όπως δείχνουν τα πράγματα τώρα: ένας άνδρας σε στρατεύσιμη ηλικία πήγε στο εξωτερικό, έδειξε στο κράτος του ότι δεν τον ενδιαφέρει η επιβίωσή του και μετά έρχεται και θέλει να λάβει υπηρεσίες από αυτό το κράτος», σημείωσε.

«Δεν λειτουργεί έτσι. Η χώρα μας είναι σε πόλεμο», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών θα διευκρινίσει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τους άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία ώστε να εξασφαλίσουν προξενικές υπηρεσίες σύντομα.

«Η παραμονή στο εξωτερικό δεν απαλλάσσει έναν πολίτη από τα καθήκοντά του ή της στην πατρίδα», τόνισε επίσης ο Κουλέμπα.

Protecting the rights and interests of Ukrainian citizens abroad has always been and remains a priority for the MFA. At the same time, under the circumstances of Russia’s full-scale aggression, the main priority is to protect our Homeland from destruction.

How it looks like now:…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024