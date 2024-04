Αεροπορική τραγωδία στην Αλάσκα - Συνετρίβη αεροσκάφος με δύο επιβαίνοντες

Αεροσκάφος κάργκο με διμελές πλήρωμα συνετρίβη χθες Τρίτη στην Αλάσκα και οι χειριστές του θεωρείται πως έχασαν τη ζωή τους, ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ. Η συντριβή του αεροσκάφους έγινε το πρωί, περί τις 10:00 (τοπική ώρα), κοντά στο αεροδρόμιο της Φέρμπανκς, πόλης στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας αυτής, στο βορειοδυτικό άκρο της αμερικανικής ηπείρου, εξήγησε η αστυνομία της Αλάσκας σε ανακοίνωσή της.

Στο αεροσκάφος «επέβαιναν δυο άνθρωποι» όταν κατέπεσε «στον ποταμό Τανάνα» προτού συμπληρωθούν δέκα λεπτά από την απογείωσή του, διευκρίνισε. «Το αεροπλάνο συνετρίβη σε απότομο λόφο στην όχθη του ποταμού και πήρε φωτιά. Δεν εντοπίστηκε ουδείς επιζών», τόνισε η αστυνομία.

Φωτογραφία από τον τόπο της συντριβής που δημοσιοποίησαν οι αρχές εικονίζει βλάστηση στις φλόγες στην όχθη ποταμού καλυμμένου από πάγο, εν μέσω των οποίων βρίσκονται συντρίμμια του αεροσκάφους, που είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα.

Disturbing news that a Douglas DC-4 crashed shortly after taking off on runway 20R at Fairbanks Airport. The crash site is near the Tanana River and it had barely been airborne for 5 minutes.

Registration: N3054V

MSN: 10547 pic.twitter.com/ZhoIRuQEZa

— Airline Secrets Exposed (@Airline_Secret) April 23, 2024