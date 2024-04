Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν στο Σίδνεϊ (εικόνα πάνω από abc.net) και άλλοι πέντε ανακρίνονται από την αστυνομία κατά τη διάρκεια κοινής αντιτρομοκρατικής επιχείρησης της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, το πρωί της Τετάρτης.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από 13 επιδρομές από 400 αστυνομικούς στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ, σύμφωνα με το absnews. Οι συλληφθέντες φαίνεται να συνδέονται με τον 16χρονο δράστη της επίθεσης με μαχαίρι την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή Wakeley του Σίδνεϊ που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του επισκόπου Εμμάνουελ και τον ελαφρύτερο τραυματισμό άλλων τριών ατόμων.

Δύο υψηλόβαθμοι αστυνομικοί ανέφεραν ότι οι συλληφθέντες είχαν ασπαστεί «ακραία ιδεολογία υποκινούμενη από θρησκευτικά κίνητρα».

Seven people have been arrested after search warrants at 13 locations were executed in Sydney and Goulburn today, as part of a Joint Counter Terrorism Team (JCTT) Sydney investigation.https://t.co/P48mhgf6vy

— AFP (@AusFedPolice) April 24, 2024