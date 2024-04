Ο Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του για το Παναθηναϊκός- Μακάμπι

Ένας παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού, ο Μάικ Μπατίστ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Τρίτης (23/4) για να δει από κοντά το Game 1 των πράσινων με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα playoffs της Euroleague.

Μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για να τον υποδεχθεί και να τον χειροκροτήσει, αφού αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπητούς ξένους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στο σύλλογο, καθώς ήταν στον Παναθηναϊκό για δύο θητείες η πρώτη από το 2003-2012 και η δεύτερη τη σεζόν 2013-14.

Great to see you back home, Mike ☘️💚#paobcaktor – @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/6WBB7v5qSF

