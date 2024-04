«Στη λίστα της Έφες ο Σπανούλης» (pic)

Μπορεί η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όμως η Αναντολού Έφες είναι ήδη στην αγορά για να βρει τον επόμενο προπονητή της που θα την οδηγήσει ξανά στον δρόμο των επιτυχιών.

Το προηγούμενο διάστημα το μεγάλο φαβορί έμοιαζε πως είναι η Τσάβι Πασκουάλ, με διάφορα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συμφωνία των δύο πλευρών.

Ωστόσο, η ισπανική ιστοσελίδα «encestando» αποκαλύπτει πως πρώτος στόχος των Τούρκων πλέον είναι ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, που φέτος πραγματοποίησε μια πολύ καλή πορεία με την Μπεσίκτας, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του EuroCup και όντας τρίτη στο πρωτάθλημα.

Οι Ισπανοί όμως δεν μένουν εκεί, αφού αναφέρουν ότι στο κάδρο βρίσκεται και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με το Περιστέρι τις δύο σεζόν που είναι στον πάγκο του. Ο «Kill Bill» έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα, που παίζει ωραίο μπάσκετ και μάλιστα θα λάβει μέρος στο Final 4 του Basketball Champions League.

