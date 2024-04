Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις κατά 3 κινεζικών εταιρειών που παρείχαν τεχνολογία πυραύλων στο Πακιστάν

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρεις ακόμα κινεζικές εταιρείες και σε μία από τη Λευκορωσία για την κρυφή προμήθεια στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυραύλους για τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Τα ονόματα των εταιρειών είναι Xi’an Longde Technology Development, Tianjin Creative Source International Trade and Granpect Co. Ltd από την Κίνα και Minsk Wheel Tractor Plant από τη Λευκορωσία, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι εν λόγω οντότητες «έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες ή συναλλαγές που έχουν συμβάλει ουσιωδώς ή ενέχουν τον κίνδυνο να συμβάλουν ουσιωδώς στη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής ή των μέσων μεταφοράς τους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσπαθειών για την κατασκευή, απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, μεταφορά, μεταφορά ή χρήση τέτοιων ειδών, από το Πακιστάν», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Τι αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο κ. Μίλερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, αναλαμβάνοντας δράση για τη διακοπή των δικτύων προμηθειών που υποστηρίζουν δραστηριότητες διάδοσης που προκαλούν ανησυχία.

Το εργοστάσιο τροχοφόρων τρακτέρ του Μινσκ στη Λευκορωσία προμήθευσε ειδικά πλαίσια οχημάτων στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Πακιστάν.

Αυτά τα πλαίσια χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός υποστήριξης εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Εθνικό Συγκρότημα Ανάπτυξης (NDC) του Πακιστάν, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων κατηγορίας Ι του Καθεστώτος Ελέγχου Τεχνολογίας Πυραύλων (MTCR), σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Για ποιούς λόγους κατηγορούνται οι κινεζικές εταιρείες

Η κινεζική Xi’an Longde Technology Development Company Limited, προμήθευσε εξοπλισμό σχετικό με πυραύλους, συμπεριλαμβανομένης μιας μηχανής περιέλιξης νήματος, στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Πακιστάν, ο οποίος, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, προοριζόταν για το NDC του Πακιστάν. Οι μηχανές περιέλιξης νήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή περιβλημάτων πυραυλοκινητήρων.

Η Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd προμήθευσε εξοπλισμό που σχετίζεται με πυραύλους στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού συγκόλλησης ανάδευσης (ο οποίος, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή δεξαμενών καυσίμου που χρησιμοποιούνται σε διαστημικά οχήματα εκτόξευσης) και ενός συστήματος γραμμικού επιταχυντή (το οποίο, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιθεώρηση κινητήρων στερεών πυραύλων).

Οι προμήθειες της Tianjin Creative προορίζονταν πιθανότατα για την Επιτροπή Έρευνας Διαστήματος και Ανώτερης Ατμόσφαιρας του Πακιστάν (SUPARCO), η οποία αναπτύσσει και παράγει τους βαλλιστικούς πυραύλους MTCR κατηγορίας Ι του Πακιστάν, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η Granpect Company συνεργάστηκε με την SUPARCO του Πακιστάν για την προμήθεια εξοπλισμού για τη δοκιμή πυραυλοκινητήρων μεγάλης διαμέτρου.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν έναν μεγάλης κλίμακας εμπορικό πόλεμο απέναντι στην Κίνα, με επόμενο στόχο το TikTok, ενώ και η Κίνα έχει τις επιλογές της.