Ρώσος διπλωμάτης μιλώντας στο πρακτορείο TASS δήλωσε ότι ο σχηματισμός ενός νέου νομίσματος των BRICS είναι σημαντικός για να τερματιστεί η υπεροχή του δολαρίου ΗΠΑ στη διεθνή αγορά. Από τις δηλώσεις αυτές, ξεκίνησε μια ανάλυση από το watcher.guru για τα πιθανά οφέλη των χωρών και τη ζημία των ΗΠΑ. Στόχος πλέον είναι η αποδολαριοποίηση.

Οι Ρωσία και Κίνα, μέλη των BRICS, ήταν «οι πρώτες που σκέφτηκαν την ιδέα της δημιουργίας ενός νέου νομίσματος BRICS για να τερματιστεί η υπεροχή του δολαρίου ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκoφ, σύμβουλος του προέδρου Πούτιν για την εξωτερική πολιτική και πρώην πρέσβης της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον.

Ο Λευκός Οίκος που πίεζε κυρώσεις κατά των αναπτυσσόμενων χωρών είναι αυτό που οδήγησε αρχικά στην ιδέα της απο-δολαριοποίησης. Τα σχόλιά του έρχονται σε συμφωνία με τη συμμαχία των BRICS που έχει ως στόχο να θέσει τα τοπικά νομίσματα σε προτεραιότητα για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ο Ουσάκoφ τόνισε ότι οι BRICS πιστεύουν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος πληρωμών χωρίς την ανάγκη του δολαρίου ΗΠΑ.

JUST IN: BRICS announces creation of independent payment system based on cryptocurrency and blockchain.

— BRICS News (@BRICSinfo) March 5, 2024