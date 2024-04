Δισεκατομμυριούχος που είχε κηρυχθεί νεκρός ζει κρυφά με την ερωμένη του

O Γερμανοαμερικανός δισεκατομμυριούχος, Καρλ-Εριβάν Χάουμπ κηρύχθηκε νεκρός το 2021 ενώ είχε εξαφανιστεί από το 2018 από τις Ελβετικές Άλπεις. Ωστόσο εντοπίστηκε μετά από 6 χρόνια στη Μόσχα, σύμφωνα με έρευνα του RTL.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ζωντανός στην παρέα μιας Ρωσίδας ονόματι Βερόνικα Ερμίλοβα. Ο Γερμανός δισεκατομμυριούχος εξαφανίστηκε το 2018 αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του μαζί με τη γιγαντιαία εταιρεία λιανικής του Tengelmann Group.

Ο αδερφός του κατέθεσε στο δικαστήριο για να εξακριβώσει πώς χάθηκε και αν υπήρχε πιθανότητα να ζει. Ο αδερφός του Χάουμπ, Κρίστιαν, μπορεί να χρειαστεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ακόμα μια έρευνα από το γραφείο του εισαγγελέα για να ελέγξει εάν έχει κάνει ψευδείς δηλώσεις ενόρκως.

Τα δημοσιεύματα υποστήριξαν περαιτέρω ότι ο δισεκατομμυριούχος φέρεται να τηλεφώνησε στο τηλέφωνο της φίλης του Βερόνικα 13 φορές, τρεις μέρες πριν εξαφανιστεί στις Άλπεις ενώ έκανε πεζοπορία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτές οι κλήσεις ήταν μεγάλες και διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, στις οποίες σχεδίαζε να εξαφανιστεί και στη συνέχεια να προσποιηθεί τον θάνατό του.

Ο Καρλ-Εριβάν Χάουμπ ήταν Αμερικανός, Γερμανο-Ρώσος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. Ήταν διευθύνων σύμβουλος και μέρος ιδιοκτήτης του Ομίλου Tengelmann. Γεννημένος στις 2 Μαρτίου 1960, στην Τακόμα της Ουάσιγκτον, είναι ο μεγαλύτερος γιος του Έριβαν Χάουμπ, πρώην CEO του Ομίλου Tengelmann. Ο Χάουμπ σπούδασε οικονομικά και κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Γκάλεν, στην Ελβετία. Παράλληλα, ήταν εκπαιδευόμενος στον Όμιλο Tengelmann. Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, η οικογένεια Χάουμπ είναι μια από τις πλουσιότερες στον κόσμο.

Η Βερόνικα Ερμίλοβα, λειτουργεί ένα πρακτορείο εκδηλώσεων στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο οργανώνει υπαίθριες εκδρομές. Αντιδρώντας στις εικασίες, η Ερμίλοβα ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Χάουμπ, λέγοντας ότι είχαν επιχειρηματική σχέση με τον Χάουμπ και δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί του από το αναφερόμενο περιστατικό. «Είχα μόνο εργασιακή σχέση μαζί του. Δεν ζω με έναν Γερμανό δισεκατομμυριούχο στη Μόσχα, αυτό είναι ψεύτικο. Δεν υπάρχει δισεκατομμυριούχος στον κύκλο μου, είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδί. Η εταιρεία που ανήκει σε αυτό το άτομο ήταν πελάτες μας. Μάθαμε το 2018 ότι εξαφανίστηκε στα βουνά και κάποιος στη Γερμανία προσπαθεί να πει ότι βρέθηκε στη Μόσχα», είπε.

Η έρευνα που διεξήγαγε το RTL έριξε επίσης φως στις διασυνδέσεις της Ερμίλοβα με τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB.

«But now an investigative journalist with German broadcaster RTL claims Haub has been identified with facial recognition cameras in Moscow, where he is believed to be living with Veronika Ermilova – a Russian woman 20 years his junior suspected of being a spy.» pic.twitter.com/EoEK0FsrLS

— artisbrutal2021 (@artisbrutal2021) April 17, 2024