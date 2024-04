Ο Ντάνιελ Ντένετ, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ταφτς, γνωστός για το έργο του στη φιλοσοφία του νου και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων φιλοσοφικών τομέων άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή.

Πολυγραφότατος συγγραφέας σε σχέση με το αντικείμενό του και γνωσιακός επιστήμονας, η έρευνα του οποίου επικεντρώθηκε στη φιλοσοφία του νου, τη φιλοσοφία της επιστήμης και τη φιλοσοφία της βιολογίας, ιδιαίτερα ως εκείνους τους τομείς συναφείς με την εξελικτική βιολογία και τη γνωσιακή επιστήμη.

Ο καθηγητής Ντένετ έγραψε εκτενώς για θέματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία του νου και τη γνωστική επιστήμη, ιδίως τη συνείδηση. Αναγνωρίζεται επίσης ότι συνέβαλε σημαντικά στην έννοια της σκοπιμότητας και στις συζητήσεις σχετικά με την ελεύθερη βούληση.

Κάποια από τα βιβλία του Ντάνιελ Ντένετ

Μερικά από τα πιο αγαπητά βιβλία του Ντάνιελ Ντένετ είναι τα εξής: Content and Consciousness (1969), Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psych ology (1981), The Intentional Stance (1987), Consciousness Explained (1992), Darwin’s Dangerous Idea (1995), Breaking the Spell (2006) και From Bacteria to Bach and Back: Η εξέλιξη του νου (2017). Δημοσίευσε πέρυσι τα απομνημονεύματά του με τίτλο I’ve Been Thinking. Υπάρχουν επίσης αρκετά βιβλία για τον ίδιο και τις ιδέες του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο του εδώ.

Ο καθηγητής κατείχε μια θέση στο Πανεπιστήμιο Ταφτς σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Πριν από αυτό, κατείχε μια θέση στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ίρβάιν από το 1965 έως το 1971. Κατείχε επίσης θέσεις επισκέπτη στην Οξφόρδη, το Χάρβαρντ, το Πίτσμπουργκ και άλλα ιδρύματα κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Πανεπιστήμιο Ταφτς. Ο καθηγητής έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 1965 και το προπτυχιακό του δίπλωμα στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 1963.

Στην καριέρα του έγινε αποδέκτης πολλών βραβείων και διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το βραβείο Jean Nicod, το βραβείο Mind and Brain και το βραβείο Erasmus. Ήταν επίσης κάτοχος υποτροφίας Fulbright, δύο υποτροφιών Guggenheim και υποτροφίας στο Center for Advanced Study in Behavioral Sciences. Ως ευθέως άθεος, ο καθηγητής Ντένετ ονομάστηκε ένας από τους «Τέσσερις Καβαλάρηδες του Νέου Αθεϊσμού». Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής για τη Σκεπτικιστική Έρευνα, τιμημένος βραβευμένος ανθρωπιστής της Διεθνούς Ακαδημίας Ανθρωπισμού και ανακηρύχθηκε ανθρωπιστής της χρονιάς από την Αμερικανική Οργάνωση Ανθρωπιστών.