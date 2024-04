Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί στο ιρανικό προξενείο στο Παρίσι

Συνελήφθη από την αστυνομία ο άνδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί στο προξενείο του Ιράν στο Παρίσι, όπως δήλωσε αστυνομική πηγή στην Γαλλία.

Όπως μεταδίδει το γαλλικό δίκτυο BFM, ο άνδρας συνελήφθη γύρω στις 2.45 μ.μ. (τοπική ώρα), αλλά δεν βρέθηκαν εκρηκτικά πάνω του.

Νωρίτερα, η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι απέκλεισε το ιρανικό προξενείο στο Παρίσι, όπου βρίσκεται ένας άνδρας απειλώντας να ανατινάξει τον εαυτό του, όπως μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1.

BREAKING: French police have cordoned off the Iranian consulate in Paris where a man explosives is threatening to blow himself up – reports

Σύμφωνα με το Reuters, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν σπεύσει στο σημείο και ζήτησαν από τους πολίτες να μείνουν μακριά.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές τι ζητάει ο άνδρας ή αν το συμβάν συνδέεται με τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η εφημερίδα Le Parisien, πάντως, έγραψε στον ιστότοπό της ότι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας άπλωσε σημαίες στο πάτωμα του προξενείου και είπε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του αδελφού του.

🇮🇷🇫🇷 A man wearing a bomb vest has barricaded himself in the Iranian embassy in #Paris, and is threatening to blow himself up

French police have set up a security perimeter around the embassy, and the counter terrorist police have now arrested the man who threatened to blow up… pic.twitter.com/qecJqah4FI

— 𝐂𝐡𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐯𝐚𝐫𝐚 ☭ (@cheguwera) April 19, 2024