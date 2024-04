Η UEFA αποθέωσε τον Ολυμπιακό για τις δύο προκρίσεις (pic)

Ιστορικές στιγμές βιώνει ολόκληρος ο οργανισμός του Ολυμπιακού στα ευρωπαϊκά κύπελλα τις τελευταίες δύο μέρες.

Χθες βράδυ (18/4) το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέκλεισε τη Φενέρ στην Τουρκία στα πέναλτι και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής και η ομάδα της κ19 των ερυθρόλευκων πέταξε εκτός τελικού της Ναντ στην «ρώσικη ρουλέτα».

Αυτό το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA, η οποία με ένα ποστάρισμα στους επίσημους λογαριασμούς της, έσπευσε να αποθεώσει τους Πειραιώτες για τις πρόσφατες επιτυχίες τους. Ο Ολυμπιακός λατρεύει τη διαδικασία των πέναλτι», έγραψε ως λεζάντα η UEFA σε μια διπλή φωτογραφία με τους πανηγυρισμούς των ομάδων των ανδρών και των Νέων του Ολυμπιακού.

🇬🇷 Olympiacos through to the #UYL final & #UECL semi-finals 👏 https://t.co/Fmipp8NgJc

