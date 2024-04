Η Μόνικα Μπελούτσι κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου του Elle Spain.

Σε στιγμιότυπα από την φωτογράφιση, φαίνεται πώς η Ιταλίδα καλλονή αποτέλεσε την προσωποποίηση της φινέτσας, καθώς πόζαρε με ένα κομψό off-the-shoulder φόρεμα.

Μιλώντας στο περιοδικό, η Μόνικα μίλησε για το θέμα της ηλικίας, εξηγώντας ότι έχει συμφιλιωθεί με την ηλικία της.

Παραδέχτηκε ότι προτιμά το κρασί, τα ζυμαρικά και το ευκαιριακό μάθημα Pilates από τις εξαντλητικές προπονήσεις και τις περιοριστικές δίαιτες

Είπε: «Είμαι σαν όλους τους άλλους: λέω στον εαυτό μου ότι είναι ανώφελο να πηγαίνω ενάντια σε κάτι που είναι πιο ισχυρό από εμένα. Και αν ο χρόνος περνάει σημαίνει ότι είσαι τυχερός που είσαι ακόμα εδώ. Η βιολογική ηλικία έχει συνέπειες, δεν απολαμβάνουμε πλέον τα πλεονεκτήματα της νεότητας. Υπάρχει ένας σωματικός, φυσικός μετασχηματισμός και έρχεται μια στιγμή που πρέπει να τον αποδεχτείς. Το σημαντικό είναι να συνεχίσω να αισθάνομαι καλά και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και με τονώνουν».

«Δεν έχω εμμονή»

Παρά το γεγονός ότι φημίζεται για την απίστευτη ομορφιά της – έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ σε ηλικία μόλις 16 ετών – η Μόνικα επέμεινε ότι η επιτυχία της είναι κάτι περισσότερο από την εμφάνισh της.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαι 59 ετών και εξακολουθώ να εργάζομαι, οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά. Η αρχική περιέργεια καταλήγει στο κενό αν δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω».

Η Μόνικα είχε μοιραστεί στο παρελθόν τις σκέψεις της σχετικά με την ηλικία σε συνέντευξή της στο περιοδικό Sunday Times Style. Δήλωσε ότι θέλει να «μεγαλώσει αρμονικά» και ότι δεν έχει «εμμονή» με τη διατήρηση της σιλουέτας της στα 50 της χρόνια.

Η Μόνικα δήλωσε: «Δεν έχω εμμονή. Πάντα ήμουν μια γυναίκα με καμπύλες, δεν ήμουν ποτέ τόσο αδύνατη, αυτή είναι η φύση μου. Και θέλω να γεράσω με ήρεμο τρόπο. Όταν είσαι 50 ή 60 ετών δεν έχεις τις ίδιες ανάγκες όπως όταν είσαι 20 ετών. Αλλάζεις, όπως όταν το μωρό σου μπαίνει στο δωμάτιο, βλέπεις ότι το πρώτο πράγμα είναι εκείνη. Εμείς ερχόμαστε δεύτεροι. Αυτό μας δίνει μια άλλη οπτική γωνία».

«Πιο ελεύθερες και γενναίες»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο Elle, η Μόνικα εξέφρασε την άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα για εκείνη στις μέρες μας, λέγοντας ότι είναι πιο ικανή να εκφράσει τη θηλυκότητα της από ό,τι στο παρελθόν.

Αναφέρθηκε στην παραδοσιακή τάση της κινηματογραφικής βιομηχανίας να απορρίπτει τις γυναίκες άνω μιας ορισμένης ηλικίας και στο πώς προσεγγίζουν τους γυναικείους χαρακτήρες μέσα από έναν καθαρά «ανδρικό φακό».

Αλλά η Μόνικα επεσήμανε ότι είχε δύο «δυναμικούς κινηματογραφικούς ρόλους», την ίδια χρονιά που έκλεισε τα 50 της χρόνια.

Είπε: «Σήμερα έχουμε την ελευθερία να εκφράσουμε [τη θηλυκότητά μας] όπως θέλουμε. Αλλάζω με την πάροδο του χρόνου, εξελίσσομαι. Από κορίτσι γίνεσαι μια νεαρή γυναίκα, μια μητέρα, μια ώριμη γυναίκα(…) Καλλιτεχνικά μιλώντας, στην ηλικία των 50 ετών έκανα δύο ταινίες: In the Milky Way, του Emir Kusturica, και Spectre, του Sam Mendes. Αυτοί οι σκηνοθέτες μου έδωσαν δυναμικούς ρόλους και την ευκαιρία να περάσω το εμπόδιο των 50 ετών, πράγμα όχι εύκολο για μια ηθοποιό».

Εξήγησε ότι καταβάλλει επίσης προσπάθεια να συνεργαστεί με γυναίκες σκηνοθέτες για να αλλάξει την κινηματογραφική ατζέντα με «μικρά αλλά σπουδαία βήματα», λέγοντας ότι οι γυναίκες συνδέονται μεταξύ τους και μπορούν να βοηθήσουν τους άνδρες «να μας κοιτάξουν όπως θα θέλαμε να μας κοιτάξουν».

Είπε: «Προσωπικά, συνεργάζομαι όλο και περισσότερο με σκηνοθέτιδες. Έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουν, να αφηγούνται, να εξερευνούν αόρατα μέχρι τώρα θέματα. Μιλούν για την ομορφιά με έναν άλλο τρόπο, έναν πολύ διαφορετικό, με μια άλλη προσέγγιση της θηλυκότητας και του αισθησιασμού. Επιτέλους κοιτάμε τον εαυτό μας και όχι πώς θα μας έβλεπε ένας άντρας. Ταυτόχρονα, τους μαθαίνουμε να μας κοιτάζουν όπως θα θέλαμε να μας κοιτάζουν. Έχουμε όλο και περισσότερο σεβασμό για τον εαυτό μας και αυτό τους κάνει να μας σέβονται περισσότερο. Αισθανόμαστε όλο και πιο ελεύθερες και γενναίες».

