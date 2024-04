Για πρώτη φορά φέτος ξεπέρασαν το 7% τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ.

Το μέσο επιτόκιο για ένα σταθερό δάνειο διάρκειας 30 ετών ανήλθε στο 7,1%, από 6,88% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Freddie Mac.

Οι αγοραστές αντιμετωπίζουν μια δύσκολη αγορά με σφιχτές συνθήκες προσφοράς. Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και οι υψηλές τιμές έχουν ωθήσει τη μέση μηνιαία πληρωμή στέγασης στις ΗΠΑ σε ρεκόρ, σύμφωνα με την Redfin Corp. Αυτό επιβαρύνει τις πωλήσεις κατοικιών, με τις συναλλαγές για προηγούμενα ακίνητα να μειώνονται κατά 4,3% τον Μάρτιο από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών έδειξε.

The avg. 30yr FRM rises to 7.10% https://t.co/K9HBh1pgw5

Chief Economist @TheSamKhater: “As rates trend higher, potential homebuyers are deciding whether to buy before rates rise even more or hold off in hopes of decreases later in the year.”

— Freddie Mac (@FreddieMac) April 18, 2024