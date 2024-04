Η Μπάγερν Μονάχου θέλει επιστροφή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου έχει αποφασίσει εδώ και καιρό ότι ο Τόμας Τούχελ θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, με τους Βαυαρούς να ψάχνουν τον διάδοχό του.

Οι διοίκηση της γερμανικής ομάδας είχαν ως πρώτο στόχο τον Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο ο Βάσκος προπονητής θα συνεχίσει το έργο του στην Λεβερκούζεν, μετά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Τις προηγούμενες μέρες, τα γερμανικά μέσα έκανα λόγο για επικοινωνία των ανθρώπων της Μπάγερν με τον Ζινεντίν Ζιντάν, ωστόσο η λύση που δείχνει να είναι σε πρώτο πλάνο είναι ιδιαίτερα γνώριμη, καθώς πρόκειται για τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο νεαρός τεχνικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μπάγερν για ένα συμβόλαιο τριετούς ή τετραετούς διάρκειας.

Ο Γερμανός κόουτς πήγε στην Μπάγερν το καλοκαίρι του 2021 και αποχώρησε τον Μάρτιο του 2023, με απολογισμό 60 νίκες, 14 ισοπαλίες, 10 ήττες, ένα πρωταθλήματα και δυο Super Cup. O 36χρονος κόουτς αντικαταστάθηκε από τον Τόμας Τούχελ πέρυσι τον Απρίλιο, σε μια κίνηση που οι Βαυαροί δείχνουν να την έχουν μετανιώσει.

Θυμίζουμε πως ο Νάγκελσμαν θα καθοδηγήσει τα Πάντσερ στο Euro 2024, που θα γίνει στην πατρίδα του και μετά το τουρνουά μένει ελεύθερος αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται.

🚨🆕 News #Nagelsmann | His return to FC Bayern is becoming more and more concrete ✔️

➡️ Advanced talks now and plans about a three- or four-year contract

➡️ Nagelsmann can imagine to return to Bayern but has not yet given his final green light. No final agreements yet.… pic.twitter.com/mSAz3J9IBE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 15, 2024