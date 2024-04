Η Μπάγερν Μονάχου βολιδοσκοπεί τις προθέσεις του Ζιντάν (pic)

Μπορεί η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ωστόσο η Μπάγερν Μονάχου ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τόμας Τούχελ, αφού η απόφαση για την απόλυση του Γερμανού προπονητή είναι οριστική.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν η διοίκηση της Μπάγερν έχει καταλήξει ότι ο ιδανικός διάδοχος του Τούχελ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, άνθρωποι των Βαυαρών επικοινώνησαν με τον Γάλλο ώστε να μάθουν εάν είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να επιστρέψει στους πάγκους και να αναλάβει το τιμόνι του γερμανικού συλλόγου.

Η Marca αποκάλυψε την επικοινωνία των δύο πλευρών, δίχως όμως να δίνει παραπάνω πληροφορίες. Ο «Ζιζού» παραμένει ελεύθερος στην προπονητική αγορά, καθώς από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει προπονήσει άλλη ομάδα. Απομένει να φανεί εάν η Μπάγερν θα καταφέρει να τον πείσει να επιστρέψει στους πάγκους.

🚨🇫🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Bayern Munich have contacted Zidane’s agent in recent days to understand his interest in coaching the German club!

Zidane is now ready to get back to management, reports @marca. 🔜⏳ pic.twitter.com/9M2VK7HIEO

— EuroFoot (@eurofootcom) April 14, 2024