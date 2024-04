H Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου, συμπληρώνοντας φέτος 119 χρόνια ζωής.

Παρά ένα 120, που δεν τα λες και λίγα. Τόσα χρόνια αναμονής έλαβαν απόψε τέλος όπως τέλος πήρε και το… παρατσούκλι που της είχαν δώσει αντίπαλοί της, που ήθελαν να πικάρουν τους οπαδούς της Μπάγερ.

Όπως όμως λέει και ο τίτλος, από σήμερα δεν υπάρχει Neverkusen γιατί πολύ απλά το «θαύμα» έγινε και μάλιστα είναι ένα από τα μεγαλύτερα «θαύματα» στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Η Λεβερκούζεν κατέκτησε την Μπουντεσλίγκα, μετά την σημερινή νίκη επί της Βέρντερ με 5-0 και το πάρτι που στήθηκε στις εξέδρες της Bay Arena αλλά και σ’ όλη την πόλη, είναι ενδεικτικό της χαράς των οπαδών του γερμανικού συλλόγου.

The party has already started in Leverkusen 🏆 pic.twitter.com/xFfrHFfUJW — B/R Football (@brfootball) April 14, 2024



Στο «κατώφλι» των 120 χρόνων ιστορίας του συλλόγου, η Μπάγερ κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα και μάλιστα σε μια εποχή που η κυριαρχία της Μπάγερν φάνταζε αδιαμφισβήτητα.

Αν κάποιος στο ξεκίνημα της χρονιάς τολμούσε να γράψει πως Μπάγερ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Γερμανία, το πιο πιθανό είναι ότι όλοι θα έλεγαν πως ξέχασε ένα «ν».

GERMANY HAS A NEW CHAMPION AFTER 11 FUCKING YEARS!!!!!! BAYER LEVERKUSEN XABI ALONSO TAKE A BOW!!!!! pic.twitter.com/NIHOxPVQ4w — तपिश सिंह (@sinhatapish) April 14, 2024

Κι όμως δεν υπάρχει λάθος στην ονομασία της νέας πρωταθλήτριας Γερμανίας. Η Μπάγερ πήρε το πρωτάθλημα και όχι η Μπάγερν.

Και το πήρε με εμφατικό τρόπο, παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ηττηθεί. Σε 29 παιχνίδια μετρά 25 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, αριθμοί που αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα της Λεβερκούζεν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Victor Boniface sets Leverkusen on their way ⌛🏆 pic.twitter.com/jvFUvA9Fou — B/R Football (@brfootball) April 14, 2024

Και η αλήθεια είναι πως η Μπάγερ του Τσάμπι Αλόνσο, επέδειξε μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα στη διάρκεια της φετινής σεζόν και δεν επέτρεψε στην Μπάγερν να την απειλήσει.

Ο Ισπανός τεχνικός δημιούργησε μια ομάδα που έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο και το κυριότερο, έφτιαξε μια ομάδα που κατάφερε να «σηκώσει» το βάρος της επίδοξης πρωταθλήτριας.

Κι άλλες ομάδες στη Γερμανία, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Ντόρτμουντ, έχουν φτάσει πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου τα τελευταία χρόνια, αλλά την κρίσιμη στιγμή «λύγιζαν» και η Μπάγερν που μύριζε τον… φόβο ορμούσε για ν’ αρπάξει την ευκαιρία.

Όχι τώρα όμως, καθώς αυτή την φορά η Λεβερκούζεν ήταν «δομημένη» ν’ αντέξει στην πίεση αλλά παράλληλα υπήρχε κι ένα ακόμα στοιχείο.

Harry Kane and Granit Xhaka both left north London for Germany last summer. One player ended up with the Bundesliga trophy 🔴 pic.twitter.com/Nhf9tIkTHw — B/R Football (@brfootball) April 14, 2024

Η φετινή Μπάγερν είχε να λύσει πολλά αγωνιστικά προβλήματα και δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η Λεβερκούζεν, φτάνοντας πανάξια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και δεν χωρά αμφιβολία πως ο προπονητής της, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ο Αλόνσο θα παραμείνει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Λεβερκούζεν, παρά τις πληροφορίες που ήθελαν την Λίβερπουλ και την Μπάγερν να ερίζουν για την πρόσληψη του.

Ο Ισπανός προπονητής δήλωσε ότι θα είναι στον πάγκο της Λεβερκούζεν και την επόμενη σεζόν, θέλοντας να κάνει το back to back. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτό που πέτυχε φέτος με την Λεβερκούζεν, ισοδυναμεί με «θαύμα».

Κι εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λεβερκούζεν διεκδικεί δύο ακόμα τίτλους τη φετινή σεζόν, καθώς είναι στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ.