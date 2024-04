Έλληνας προπονητής έκπληξη στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (pic)

Ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι ο νέος τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας προπονητής θα βρίσκεται στον πάγκο του συλλόγου μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 45χρονος Πιστιόλης, που διατέλεσε ασίσταντ του Δημήτρη Ιτούδη στον μοσχοβίτικο σύλλογο, θα αντικαταστήσει τον Εμίλ Ραΐκοβιτς, του οποίου η παρουσία στην «ομάδα του στρατού» ήταν μέτρια.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από 26 αγωνιστικές στην VTB League η ΤΣΣΚΑ βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τις Ούνικς και Ζενίτ.

Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Πιστιόλης υπογράμμισε:

«Μετά από δύο χρόνια από την τελευταία μου προπόνηση με την ΤΣΣΚΑ, συνολικά οκτώ χρόνια συμμετοχής σε αυτή την απίστευτη ομάδα, επιστρέφω ως πρώτος προπονητής!

Τότε ο πρόεδρός μας Αντρέι Βατούνιν είπε ότι ήταν σίγουρος πως οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν και όπως πάντα κράτησε τον λόγο του!

Έχω το προνόμιο να ηγούμαι μιας ομάδας που προορίζεται να κερδίζει και να επικρατεί σε κάθε παιχνίδι! 80 τίτλοι από τον σύλλογο δίνουν την τέλεια κατανόηση του μεγαλείου αυτής της ομάδας.

Θα σπεύσουμε για κάθε μπάλα, θα παίξουμε δυνατά και θα κάνουμε όλους να νιώσουν τι σημαίνει να παίζεις κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε!»

