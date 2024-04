Παρά τις σημαντικές δυνατότητές τους σε πρώτες ύλες και έναν αυξανόμενο νέο ενεργό πληθυσμό, περισσότερες από τις μισές από τις 75 πιο φτωχές χώρες είδαν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό από τις πλούσιες χώρες το 2023/24, γεγονός που αυξάνει τις ανισότητες μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Για το ένα τρίτο από αυτές, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι τώρα χαμηλότερο από εκείνο προ της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα η Παγκόσμια Τράπεζα για τις χώρες που τείνουν να επωφελούνται από δωρεές ή δάνεια με χαμηλό επιτόκιο – δηλαδή με πολύ ευνοϊκούς όρους – από τη Διεθνή Αναπτυξιακή Ένωση (IDA), παρακλάδι της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Η ευημερία των χωρών αυτών είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη ευημερία του πλανήτη. Τρεις σημερινές οικονομικές δυνάμεις, η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Κορέα, ήταν χώρες που επωφελήθηκαν από δάνεια της IDA», ανέφερε σε ανακοίνωση ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ιντερμίτ Γκιλ.

«Και οι τρεις κατάφεραν να αναπτυχθούν ώστε να εξαφανίσουν την ακραία φτώχεια και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης. Με τη διεθνή βοήθεια, οι χώρες υπό τη χρηματοδότηση της IDA σήμερα έχουν τις δυνατότητες να κάνουν το ίδιο», πρόσθεσε.

Σε ορισμένες χώρες η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη, με μέσο ποσοστό ακραίας φτώχειας οκταπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Σχεδόν το 25% του πληθυσμού ζει εκεί με λιγότερα από 2,15 δολάρια την ημέρα και το 90% των ανθρώπων που είναι αντιμέτωποι με λιμό ή υποσιτισμό συγκεντρώνονται σε αυτές τις χώρες, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική καθώς και στην ανατολική ή νότια Ασία.

Despite high potential, the 75 vulnerable economies supported by @WBG_IDA face a widening income gap with wealthier nations, marking a historic reversal in progress.

