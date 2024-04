Δεν πτοήθηκαν οι Αμερικανοί καταναλωτές από τον πληθωρισμό και συνέχισαν με πιο γοργούς από το αναμενόμενο ρυθμούς τις αγορές του το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου. Η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών στηρίζει μεν την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας ωστόσο μπορεί να ενισχύσουν περαιτέρω την επιφυλακτικότητα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, πολύ ταχύτερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για άνοδο 0,3% αν και κάτω από το ανοδικά αναθεωρημένο 0,9% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Απογραφής που είναι προσαρμοσμένα για την εποχικότητα αλλά όχι για τον πληθωρισμό.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 0,4% τον Μάρτιο υψηλότερα επίσης από το αναμενόμενο. Τα στοιχεία, όπως εξηγεί το CNBC, δείχνουν ότι οι καταναλωτές συμβαδίζουν με τον ρυθμό του πληθωρισμού, ο οποίος κινήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,5%, λίγο χαμηλότερα από την αύξηση των λιανικών πωλήσεων κατά 4%.

Εξαιρουμένων των εισπράξεων που σχετίζονται με αυτοκίνητα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,1%, επίσης πολύ πιο πάνω από τις εκτιμήσεις. Η βασική ομάδα ελέγχου, η οποία αφαιρεί πολλά μεταβλητά μέτρα και περιλαμβάνεται στον τύπο για τον προσδιορισμό για του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αυξήθηκε επίσης κατά 1,1%.

Retail & food services seasonally adjusted sales were $709.6B in March 2024, up 0.7% from February 2024, and up 4.0% from March 2023.

Learn more: https://t.co/p65hcrjkOx #CensusEconData #RetailSales pic.twitter.com/kA90vXW4g6

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) April 15, 2024