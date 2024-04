Μπάιντεν: Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη

O Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με αξιωματούχους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και όπως αναφέρει στην πρώτη του αντίδραση, η δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ έναντι των απειλών από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του είναι ακλόνητη.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Χ ο Τζο Μπάιντεν η συνάντηση ολοκληρώθηκε και ο Αμερικανός είχε μια ενημέρωση σχετικά με τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ από την ομάδα εθνικής ασφαλείας του.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

