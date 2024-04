«Το καθεστώς των σιωνιστών θα τιμωρηθεί» - Το πρώτο μήνυμα Χαμενεΐ μετά την έναρξη της επίθεσης του Ιράν

«Τύμπανα πολέμου» ηχούν στη Μέση Ανατολή, καθώς Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ με drones ως απάντηση στο προξενείο του στη Δαμασκό που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά αξιωματούχοι των IRGC, συμπεριλαμβανομένου του ταξίαρχου, Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχεντί και ο ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Μάλιστα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ στην πρώτη του αντίδραση μετά την έναρξη της επίθεσης, υποσχέθηκε ότι το «κακόβουλο σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ θα τιμωρηθεί».

Συγκεκριμένα σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ, σημείωσε πως η επίθεση στο προξενείο του Ιράν ήταν «μια λάθος κίνηση. Πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί».

«Το ίδιο το κακόβουλο καθεστώς, το οποίο είναι όλο κακία και λάθη, πρόσθεσε άλλο ένα λάθος στα δικά του λάθη εξαπολύοντας επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία. Τα γραφεία προξενείων και πρεσβειών σε κάθε χώρα όπου υπάρχουν θεωρούνται ως έδαφος της χώρας στην οποία ανήκει η πρεσβεία. Η επίθεση στο προξενείο μας είναι σαν επίθεση στο έδαφός μας. Το κακόβουλο καθεστώς έκανε μια λάθος κίνηση σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί».

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 13, 2024