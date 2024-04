Η Τεχεράνη απειλεί όποια χώρα ανοίξει τον εναέριο χώρο της για ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, ταξίαρχος Μοχάμαντ Ρεζά Αστιάνι, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο ή το έδαφός της για να επιτεθεί στο Ιράν, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσει μια «αποφασιστική απάντηση« από την Τεχεράνη.

«Οποιαδήποτε χώρα ανοίξει τον εναέριο χώρο ή το έδαφός της στο Ισραήλ για να επιτεθεί στο Ιράν, θα λάβει την αποφασιστική μας απάντηση», μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, επικαλούμενο τον Μοχάμαντ Ρεζά Αστιάνι.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη του αντίδραση μετά την έναρξη της επίθεσης, υποσχέθηκε ότι το «κακόβουλο σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ θα τιμωρηθεί».

Συγκεκριμένα σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ, σημείωσε πως η επίθεση στο προξενείο του Ιράν ήταν «μια λάθος κίνηση. Πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί».

«Το ίδιο το κακόβουλο καθεστώς, το οποίο είναι όλο κακία και λάθη, πρόσθεσε άλλο ένα λάθος στα δικά του λάθη εξαπολύοντας επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία. Τα γραφεία προξενείων και πρεσβειών σε κάθε χώρα όπου υπάρχουν θεωρούνται ως έδαφος της χώρας στην οποία ανήκει η πρεσβεία. Η επίθεση στο προξενείο μας είναι σαν επίθεση στο έδαφός μας. Το κακόβουλο καθεστώς έκανε μια λάθος κίνηση σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί».

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 13, 2024