Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε διάγγελμα προς τον λαό του το βράδυ του Σαββάτου (14/3) σημειώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για άμεση επίθεση από το Ιράν και θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο.

«Πολίτες του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια, και ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης από το Ιράν», ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας σε δήλωση που μεταδόθηκε με βίντεο.

«Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF είναι ισχυρές, το κοινό είναι ισχυρό».

«Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών», πρόσθεσε ο Νετανιάχου και τόνισε.

«Καθιέρωσα μια ξεκάθαρη αρχή – όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή και θα το κάνουμε με ηρεμία και αποφασιστικότητα».

«Γνωρίζω ότι και εσείς, οι πολίτες του Ισραήλ, διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Σας προτρέπω να ακούσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Μαζί στεκόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Η ανάρτηση του Νετανιάχου στην πλατφόρμα Χ

In recent years, and especially in recent weeks, Israel has been preparing for a direct attack by Iran.

Our defensive systems are deployed; we are ready for any scenario, both defensively and offensively. The State of Israel is strong. The IDF is strong. The public is strong. pic.twitter.com/ykeItV7ZRi

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 13, 2024