Καζάνι που βράζει είναι η Μέση Ανατολή, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε πάνω από 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στόχων στο Ισραήλ, σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον του προξενείου του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Την ίδια ώρα, σύμμαχοι του Ιράν -οι Χούθι της Υεμένης και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου- εξαπέλυσαν επίσης επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, με τους αντάρτες να απογειώνουν drones και την οργάνωση να προχωρά στην εκτόξευση δυο ομοβροντιών εναντίον των κατεχόμενων υψιπέδων του Γκολάν.

«Το καθεστώς του Ιράν εξαπέλυσε τεράστιο σμήνος 200 φονικών drones, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ», συνόψισε ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματος, διευκρινίζοντας πως η επίθεση παραμένει ακόμη «σε εξέλιξη».

«Ορισμένος αριθμός ιρανικών πυραύλων κατέπεσε στο ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας ήσσονες ζημιές σε στρατιωτική βάση αλλά χωρίς να προκαλέσει θύματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τους IDF αναχαιτίστηκε το 99% των βλημάτων από το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν στην πλατφόρμα Χ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δείχνουν πως το σύστημα εναέριας άμυνας κατάφερε να αναχαιτήσει drones και να προστατεύσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο.

«Έτσι μοιάζει ένα ποσοστό αναχαίτισης 99%. Επιχειρησιακό υλικό από το σύστημα εναέριας άμυνας που προστατεύει τον ισραηλινό εναέριο χώρο», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024