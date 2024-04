Όλοι θέλουν τον… Όλι και η Βίλα θέλει 80 εκατομμύρια

Το πρώτο «μπουρλότο» στο σημερινό πρόγραμμα της Πρέμιερ Λιγκ το έβαλε η Κρίσταλ Πάλας στο Άνφιλντ, εκεί που οι Λονδρέζοι νίκησαν την Λίβερπουλ 1-0.

Υπήρχε όμως και δεύτερο «μπαμ», όχι τόσο ηχηρό όσο το πρώτο, αλλά και αυτό έκανε τον τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα να χαμογελά.

Η Άστον Βίλα επιβεβαίωσε πόσο καλή ομάδα είναι επικρατώντας της Άρσεναλ στο Emirates με 2-0. Κι εδώ έχουμε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές όχι μόνο του αγώνα, αλλά όλης της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο λόγος φυσικά για τον Όλι Γουότκινς, ο οποίος ήταν ξανά καθοριστικός για την ομάδα του Μπίρμιγχαμ, καθώς πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, «σφραγίζοντας» επί της ουσίας τη νίκη στην έδρα των «κανονιέρηδων».

