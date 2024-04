Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά την επίθεση στο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ. Μεταξύ των νεκρων είναι και ο δράστης, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουλάχιστον δέκα άτομα.

Κομβικός ήταν ο ρόλος μίας γυναίκας αστυνομικού, η οποία κατάφερε να εντοπίσει τον δράστη στο πέμπτο επίπεδο του εμπορικού κέντρου και να τον εξουδετερώσει, την ώρα που εκείνος ήταν έτοιμος να της επιτεθεί.

Ο βοηθός διοικητής ανέφερε, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι «Μια αστυνομικός αντιμετώπισε τον δράστη που είχε μετακινηθεί στον πέμπτο όροφο. Περπατούσε γρήγορα πίσω του για να τον προλάβει και εκείνος την αντιμετώπισε σηκώνοντας μαχαίρι. Εκείνη πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο και το άτομο αυτό (σς ο δράστης) είναι πλέον νεκρό.»

Η γυναίκα αστυνομικός έφτασε πρώτη στο σημείο και καθοδηγούμενη από τους πολίτες εντόπισε τον δράστη στον 5ο όροφο του εμπορικού κέντρου. Η αστυνομικός τον πλησίασε κει εκείνος σήκωσε το μαχαίρι για της επιτεθεί. Η αστυνομικός τότε τον πυροβόλησε και ο δράστης έπεσε νεκρός.

Η στιγμή που η αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη

Βίντεο από την επίθεση στο εμπορικό κέντρο

Massive police and ambulance presence on the scene

🚨 #BREAKING : Multiple people reportedly killed in stabbing attack at Westfield Bondi Junction Shopping Centre

🚨UPDATE: At least one man shot by police following stabbing attack in Bondi Junction Westfield, Sydney

More to follow pic.twitter.com/8viTnEriW0

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) April 13, 2024