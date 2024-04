Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ιρακινών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Abdel Emir Rashid Yarallah και ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Στρατηγός Michael Erik Kurilla, συμπροήδρευσαν στην εναρκτήρια συνάντηση των Αρχηγών της Ανώτατης Στρατιωτικής Επιτροπής ΗΠΑ-Ιράκ στις 8 Απριλίου 2024.

Και οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε μια διαδικασία προς την κατεύθυνση της ομαλής μετάβασης από την αποστολή του διεθνούς συνασπισμού για την ήττα του ISIS στο Ιράκ σε διαρκή διμερή εταιρική σχέση ασφαλείας μεταξύ του Ιράκ και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών του συνασπισμού. Οι επικεφαλής δεσμεύτηκαν επίσης να οικοδομήσουν ευρύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράκ, η οποία θα συμβάλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής.

Η Ανώτατη Στρατιωτική Επιτροπή είναι ένας στρατιωτικός προς στρατιωτικό διάλογος μεταξύ ιρακινών και αμερικανικών ηγετών και επαγγελματιών της άμυνας. Από την έναρξή της τον Ιανουάριο του 2024, οι τρεις υποεπιτροπές που συστάθηκαν από την Ανώτατη Στρατιωτική Επιτροπή έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις στη Βαγδάτη με την υποστήριξη μελών του Συνασπισμού, για να συζητήσουν την απειλή του ISIS, το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις δυνατότητες των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.

The Chief of the General Staff of the Iraqi Armed Forces, Gen. Abdel Emir Rashid Yarallah and the Commander of U.S. Central Command, Gen. Michael Erik Kurilla co-chaired the inaugural U.S.-lraq Higher Military Commission Principals Meeting on April 8, 2024.… pic.twitter.com/ObbiiMI6Mc

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024