Συνελήφθη για βιασμό ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μπεν ΜακΛέμορ (pic)

Προβλήματα με τον νόμο για τον Μπεν ΜακΛέμορ ο οποίος συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Όρεγκον, με τις κατηγορίες του βιασμού.

Ο Αμερικανός γκαρντ που φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στην ΑΕΚ και πλέον ανήκει στην ισπανική Μπρεογκάν, είχε ζητήσει να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους και να μεταβεί στην πατρίδα του, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης και οδηγήθηκε σε φυλακή του Όρεγκον Σίτι για α’ βαθμού βιασμό, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Σε επτά αγώνες με την ΑΕΚ στην Α1 είχε 9.7 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά 19 λεπτά, ενώ σε 13 αγώνες με τη Μπρέογκαν στο ισπανικό πρωτάθλημα είχε 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 25.2 λεπτά.

Ben McLemore was arrested Tuesday and booked into the Clackamas County Jail on accusations of first-degree rape and other sex crimes, per @KGWNews pic.twitter.com/e8OA2bhoXg

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 10, 2024