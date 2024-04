Τουλάχιστον 100 είναι οι νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου στ’ ανοικτά των βόρειων ακτών της Μοζαμβίκης, δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας Φιλίπε Νιούσι, ενώ η τύχη άλλων 20 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται (στη φωτογραφία από Television of Mozambique via Reuters, επάνω, πτώματα επιβατών καλυμμένα με ρούχα).

Το ινστιτούτο θαλάσσιων μεταφορών της Μοζαμβίκης (INTRASMAR) ανέφερε ότι 130 άνθρωποι συνωστίζονταν στο αλιευτικό που είχε μετατραπεί σε πορθμείο, χωρίς να διαθέτει άδεια για μεταφορά επιβατών.

At least 94 people, including children, have been killed after a converted fishing boat carrying approximately 130 passengers capsized off the coast of Mozambique. Here’s what you need to know ⤵️

Το πλοιάριο, στο οποίο επέβαιναν αρκετά παιδιά, μετέφερε ανθρώπους από την πόλη Λούνγκα στο νησί της Μοζαμβίκης, όταν χτυπήθηκε από παλιρροϊκό κύμα, σύμφωνα με αναφορές.

Αξιωματούχος της επαρχίας Ναμπούλα είπε ότι δέκα επιβάτες διασώθηκαν, αλλά περίπου 20 αγνοούνται.

Ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία και έδωσε εντολή στον υπουργό Μεταφορών να μεταβεί στο σημείο για να συντονίσει τις έρευνες.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters διακρίνονται πολλά πτώματα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε μια παραλία.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

At least 94 people died, including children, and more than two dozen are missing after an unlicensed ferry boat capsized off the northern coast of Mozambique, an official from the country’s Maritime Transport Institute said https://t.co/0N0FX8tmCE pic.twitter.com/coNPLYQPiA

— Reuters (@Reuters) April 8, 2024