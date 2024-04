Όταν το κεφάλι του Τραμπ κρύβει τον ήλιο

«Είναι πουλί; Είναι αεροπλάνο; Είναι το φεγγάρι που κρύβει τον ήλιο; Όχι, είναι το κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρει ο Independent, σε δημοσίευμα για ένα ακόμη κατόρθωμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Επτά χρόνια μετά την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ κοίταξε απευθείας τον ήλιο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης έκλειψης στις ΗΠΑ, ο πρώην πρόεδρος «ξαναχτυπά» με μια ανάρτηση που έγινε πάλι viral. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, με αφορμή την ολική έκλειψη ηλίου, ο Τραμπ δημοσίευσε μια παράξενη προεκλογική διαφήμιση στο Truth Social, όπου το κεφάλι του αναλαμβάνει τον ρόλο του φεγγαριού – εμποδίζοντας τον ήλιο και βυθίζοντας την Αμερική στο απόλυτο σκοτάδι.

Το βίντεο ξεκινά με τις λέξεις «η πιο σημαντική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας λαμβάνει χώρα το 2024» πάνω από μια εικόνα του φλεγόμενου ήλιου και υπό τους ήχους δραματικής μουσικής.

Στο βίντεο φαίνονται άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το ηλιακό γεγονός, κοιτάζοντας ψηλά τον ουρανό φορώντας προστατευτικά γυαλιά, όταν μια τεράστια σιλουέτα αρχίζει να κινείται αργά κατά μήκος του ήλιου.

Όμως, δεν είναι το φεγγάρι που προκαλεί το σπάνιο φαινόμενο. Είναι το κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς το κεφάλι του καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο – δημιουργώντας τη δική του έκλειψη – μια φράση αναβοσβήνει στην οθόνη: «Θα σώσουμε την Αμερική και θα την κάνουμε υπέροχη ξανά».

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προβληματίστηκαν από το μήνυμα του Τραμπ σχολιάζοντας ότι θα μπλοκάρει τον ήλιο και θα βυθίσει την Αμερική στο σκοτάδι.

«Άρα το να νικήσει ο Τραμπ τον Μπάιντεν θα βυθίσει την Αμερική στο σκοτάδι;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης του X.

«Ξέχασες επίσης να συμπεριλάβεις το επόμενο καρέ, ξέρεις, αυτό όπου αναδύεται ξανά ο ήλιος. Οι εκλείψεις είναι προσωρινές. Όπως ο Τραμπ», αναφέρει ένας άλλος.

«Η διαφήμιση της έκλειψης ηλίου του Τραμπ εξοργίζει τους φιλελεύθερους που έχουν απολύτως μηδενική αίσθηση του χιούμορ», σχολιάζει από την άλλη πλευρά, άλλος χρήστης.

Τον Αύγουστο του 2017, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε viral όταν αγνόησε όλες τις συστάσεις και κοίταξε απευθείας τον ήλιο με γυμνά μάτια.

Ο Τραμπ ήταν μαζί με την τότε πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον στο μπαλκόνι Τρούμαν στον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσουν την έκλειψη.

This is Trump during the 2017 solar eclipse looking DIRECTLY AT THE SUN.

Did he stare at the sun again today??? pic.twitter.com/h8JQgiWwBk

— Trump L’s (@Trump_Losses) April 8, 2024