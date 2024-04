Ένα τεράστιο φορτηγό πλοίο έχασε την ισχύ πρόωσης στα νερά γύρω από την πόλη της Νέας Υόρκης και αναπαύθηκε κοντά στη γέφυρα Verrazzano-Narrows την Παρασκευή το βράδυ — λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη σύγκρουση του τεράστιου φορτηγού πλοίου «Dali» που το έκανε να συντρίψει τη γέφυρα Francis Scott Key της Βαλτιμόρης.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία Κυκλοφορίας Πλοίων της έλαβε μια αναφορά ότι το M/V APL Qingdao 89.000 τόνων έχασε την πρόωση περίπου στις 8:30 μ.μ. καθώς διέσχιζε την πλωτή οδό Kill Van Kull — τη ναυτιλιακή λωρίδα μεταξύ Staten Island και Bayonne, New Jersey.

Μια εικόνα που κοινοποιήθηκε στο X από τον John Konrad, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ναυτιλιακού ειδησεογραφικού πρακτορείου gCaptain, δείχνει το APL Qingdao μήκους 1.100 ποδιών να επιπλέει άβολα κοντά στο άνοιγμα που συνδέει το Μπρούκλιν και το Staten Island.

BREAKING: A NY tugboat captain has reported to @gCaptain “container ship APL QINGDAO lost power while transiting New York harbor. They had 3 escort tugs but 3 more were needed to bring her under control. They regained power & were brought to anchor near the verrazano bridge” pic.twitter.com/Z2IP04xmLs

