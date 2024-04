Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιάστηκε να λέει ψέματα για τη Γαύδο – Δόθηκε εντολή να «πνιγεί» η αποκάλυψη

Επικαιρότητα

Μητσοτάκης από Τήλο: Αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε έργα που κάνουν πράξη την κυκλική οικονομία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Τήλο με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos που έχει μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων και έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities