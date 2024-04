Σειρά από μέτρων που αποσκοπούν να καταστήσουν φθηνότερη και ευκολότερη την κατασκευή νέων σπιτιών στον Καναδά, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, με έμφαση στις προκατασκευασμένες κατοικίες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διαθέσει 50 εκατομμύρια δολάρια Καναδά (36,8 εκατ. δολάρια) σε ένα νέο ταμείο που προορίζεται να «υποστηρίξει την κλιμάκωση, την εμπορική αξιοποίηση και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και υλικών στέγασης», σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Άλλα 50 εκατ. δολάρια Καναδά θα διατεθούν μέσω των περιφερειακών αναπτυξιακών οργανισμών για να βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό της κατασκευής κατοικιών «μέσω της αρθρωτής στέγασης, της μαζικής ξυλοκατασκευής, της ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της αυτοματοποίησης».

We need more affordable housing right across the country, but affordable rental units are too often lost to the private market. So, we’re going to protect and preserve them, and work with partners to acquire even more.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 5, 2024