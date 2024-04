Το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία δεν επηρεάζει τα ελληνοτουρκικά

Στα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου εστιάζουν από εδώ και στο εξής Αθήνα και Άγκυρα με ορίζοντα την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία τοποθετείται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στα μέσα Μαΐου. Μετά δηλαδή και την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στην Ουάσιγκτον, η οποία σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ αναμένεται στις 9 Μαΐου.

Την Πέμπτη Φιντάν – Μπλίνκεν είχαν επίσης μία συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Antony Blinken, US Secretary of State, in Brussels on the margins of the #NATO Foreign Ministers Meeting.🇹🇷 🇺🇸 pic.twitter.com/WURQ4eQebU

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 4, 2024