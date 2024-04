MEΛΙSSES και Σάκης Ρουβάς ετοιμάζουν το μεγάλο φινάλε – Τέσσερα τελευταία shows στο «Έναστρον»

Πριν από περίπου πέντε μήνες ο Χρήστος Μάστορας και οι MEΛΙSSES υποδέχτηκαν στο «Έναστρον» τον Σάκη Ρουβά.

Οι MELISSES το no1 συγκρότημα της χώρας και ο κορυφαίος Έλληνας σταρ ένωσαν τις δυνάμεις τους και μαζί «ταρακούνησαν» τη νυχτερινή Αθήνα, μετατρέποντας το «Έναστρον» στον πιο iconic live clubbing προορισμό!

Αμέσως, οι Electric Nights της οδού Πειραιώς 178 έγιναν talk of the town και τα sold out διαδέχονταν το ένα το άλλο!